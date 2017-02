AZ-Kommentar Trump-Pressekonferenz: Ab auf die Couch

Was, bitte schön, war das denn?! Dass es der neue US-Präsident mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, ist ja bekannt. Sein denkwürdiger Auftritt jedoch ist von einer neuen Qualität. Und in höchstem Maße beängstigend. Denn Donald Trump scheint in einer Art Paralleluniversum zu leben. Während er die Medienvertreter anpöbelt, wirft er ihnen unverfroren seine „alternativen Fakten“ vor die Füße. Oder besser: seine Lügen. Vieles von dem, was er sagt, stimmt einfach nicht.