AZ-Kommentar Steuerreform: Guter Deal – für Trump

Was also soll Trumps Steuerreform, die Unternehmen besonders große Ersparnis bringt? Sie werden mehr Geld in der Kasse behalten, das werden sie in neue Fabriken investieren, dadurch gibt es mehr Jobs. So viel zur Theorie. In der Praxis funktionieren solche Modelle in der Regel nicht, weil etliche Konzerne den Spielraum nutzen, um etwa Aktionäre zu beglücken. Kein Wunder, dass eine Mehrheit der Amerikaner nichts von der Reform hält. Bis der Rest mitbekommt, welches Geschenk Trump ihm in Wahrheit gemacht hat, sind die Midterm-Wahlen gelaufen. So hoffen jedenfalls die Republikaner.