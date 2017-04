AZ-Kommentar Stell Dir vor, es ist Meisterschaft und keiner geht hin

"Deutscher Meister wird nur der FCB" – so wird es gegröhlt und so kam es auch gestern. Zum fünften Mal in Folge. Zum zehnten Mal in den letzten 15 Jahren. "The same procedure as last year, Miss Sophie?" - "The same procedure as every year, James." Aber während Philipp Lahm zum ersten Mal in seiner Karriere ausgelassen auf dem Tribünenzaun feierte, versanken die Fans in der Landeshauptstadt in kollektiver Lethargie.