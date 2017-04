AZ-Kommentar Seehofer-Kandidatur: Er will noch mal

"Ich wundere mich jeden Tag, was andere wissen, was ich schon entschieden habe", ulkte CSU-Chef Horst Seehofer gestern am Rande einer Vorstandssitzung. Nun gut, halten wir uns an das, was Seehofer selbst über seine Zukunft mitteilte. Zum Beispiel, dass seine Maxime laute "Sie müssen wollen, Sie müssen können und Sie müssen gewinnen". Wobei er das können ausdrücklich auf die gesundheitliche Verfassung bezog.