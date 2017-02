AZ-Kommentar Schulz und die Agenda 2010: Der neue Arbeiterführer

Schulz holt mit dem Vorschlaghammer aus

Diese jedoch hat der SPD viel Kritik eingebracht, scharenweise haben Genossen ihr Parteibuch zurückgegeben. Von diesem Aderlass haben sich die Sozialdemokraten nicht erholt. Bis Martin Schulz die Wahlkampf-Arena betreten hat. Am Montag in Bielefeld hat sich der Kanzlerkandidat und künftige SPD-Chef erneut als Arbeiterführer inszeniert. Und Änderungen an der Agenda angekündigt. Diese sei nicht in Stein gemeißelt, hat Schröder selbst einmal gesagt. Schulz holt nun mit dem Vorschlaghammer aus.