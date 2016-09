Übrig bleibt ein Scherbenhaufen. Dass am Riedberger Horn 15 Prozent des Allgäuer Birkhuhn-Bestandes lebt? Wurscht. Dass das Riedberger Horn in der strengen Schutzzone C des bayerischen Alpenplans liegt, wo jedwede weitere Erschließung eigentlich strikt untersagt ist? Egal. Was nicht passt, wird eben passend gemacht.