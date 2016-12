AZ-Kommentar Reichsbürger: Hinschauen reicht nicht

Spätestens seit den tödlichen Schüssen von Georgensgmünd ist klar: Bei den Reichsbürgern handelt es sich nicht um irgendwelche harmlosen Spinner. Dass das Innenministerium dieser Gruppierung jetzt mehr auf die Finger schauen will, ist gut. Schlecht ist, dass dafür erst so etwas wie in Georgensgmünd passieren musste.