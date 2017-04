AZ-Kommentar Radl-Hauptstadt? Pah!

Zusatz-Trams zur Auer Dult Pokalspiel: MVG rechnet mit Verspätungen und Engpässen

Schienenersatzverkehr, Rolltreppensperrung und dazu das Pokalspiel in der Allianz Arena: Die MVG am Mittwoch rechnet mit Verspätungen und Engpässen in der Münchner U-Bahn. Zusätzliche Trams gibt es dafür zur Auer Dult.