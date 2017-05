Paris - "Die anderen Weltteile haben Affen; Europa hat Franzosen. Das gleicht sich aus." So böse spottete der Philosoph Arthur Schopenhauer im 19. Jahrhundert über unsere Nachbarn. An diesem Sonntag, so ist zu hoffen, werden die Ururenkel der derartig Gescholtenen die Welt eines Besseren belehren – und Macron wählen.