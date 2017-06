AZ-Kommentar NSU-Shuttle: Legales Straßenrennen auf der Nymphenburger

Im Mai hat sich der Beginn des NSU-Prozesses zum vierten Mal gejährt. Seither bietet sich den Anwohnern des Justizzentrums in der Nymphenburger Straße – also auch mir – dienstags bis donnerstags ein bizarres Straßenrennen: Wenn das NSU-Shuttle mit der Angeklagten Zschäpe an Bord im Konvoi zum Gericht hin (früh) und von dort wieder zurück nach Stadelheim (abends) fährt – oder besser gesagt: fast schon geisteskrank rast. Was nicht nur ungemein gefährlich, sondern auch absolut unnötig ist.