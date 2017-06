AZ-Kommentar Notstand in München: Stelzenhaus für Pfleger

Man kann sich freuen, dass laut dem neuen Heimaufsichts-Bericht alte Menschen nur noch selten festgeschnallt werden im Bett. Aber muss es sein, dass Senioren sediert werden, weil dann die Betreuung nicht so viel Stress verursacht? Dass sie wund liegen oder vertrocknen, weil niemand da ist, um zu helfen? Seit Jahren prangern Pflege-Experten Missstände an. Verbessert hat sich wenig, und die Kontrollen der Heimaufsicht finden wohl ohnehin nur die Spitze eines skandalösen Eisbergs. Dabei wächst die Zahl der Hochbetagten in München rasant. 10.000 werden jetzt in Pflegeheimen betreut – wie viele mögen es in zehn Jahren sein?