Die Gebührenerhöhungen, um die es jetzt geht, klingen vielleicht drastisch. 100 Prozent! Wenn man genau hinschaut, sieht man: Wir reden immer noch über sehr geringe Summen. Es ist vollkommen unverständlich, dass die Stadt die neuen Gebühren erst einmal in fünf Parklizenzgebieten testen will. Was soll das Zögern? Jeder weiß, dass wir weniger Autoverkehr in der Stadt brauchen. Das ist eine Binse. Also muss endlich Schluss sein mit halben Sachen!