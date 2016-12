AZ-Kommentar Namensdiskussion um Veggie-Wurst: Energie verschwendet!

Der Landwirtschaftsminister will sich für die Verbraucher starkmachen – und spricht ihnen dabei doch ihr eigenes Urteilsvermögen ab. Was draufsteht, soll drin sein. In Zeiten von Zoodles, Matcha und Acai braucht es aber nicht neue Wortkreationen, die an der Kühltheke den Gebrauch eines Fremdwörterbuches notwendig machen. Es braucht nur Vertrauen in die Kompetenz der Käufer, selbst einmal einen Blick auf die Zutatenlisten auf der Rückseite von Veggie-Wurst und Tofu-Schnitzel zu werfen.