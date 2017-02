AZ-Kommentar Möglicher Verkauf von Opel: Minus mal minus

Dass die Marke mit dem Blitz jetzt französisch werden könnte – Oh, Pääll (oder so) – bereitet mir Sorgen. Ganz vom Markt verschwinden wird Opel nicht, dafür werden wohl Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut. Und das ist dramatisch, denn die Opelaner leben wegen der prekären finanziellen Situation ihres Arbeitgebers schon seit Jahren in Angst um ihren Job (das Bochumer Werk wurde erst 2014 geschlossen).