AZ-Kommentar Mays Brexit-Pläne: Glatter Bruch mit der EU

Das wird die EU nicht zulassen

Zugegeben, May strebt das nicht an, setzt auf einvernehmliche Lösungen. Aber wie soll es funktionieren, wenn die Premierministerin einerseits die Arbeitnehmerfreizügigkeit ebenso wenig zulassen will wie die Schiedsrichterfunktion des Europäischen Gerichtshofs, andererseits aber darauf pocht, immer noch Zugang "zu den europäischen Märkten" zu bekommen?