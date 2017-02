AZ-Kommentar Alternativen zur Zigarette: Kein gutes Zeichen

Bei Ankunft aus Abu Dhabi Gesuchter Kinderschänder am Flughafen festgenommen

Die Bundespolizei hat am Münchner Flughafen einen gesuchten Kinderschänder festnehmen können. Der Mann gab an, er wollte sich später freiwillig stellen und sei deshalb vorher nochmal in den Urlaub nach Thailand gefahren.