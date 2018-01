AZ-Kommentar "Kein Bedarf" an der Fläche: Wie bitte?

Wie bitte? Die SPD sucht Wege, die Bodenpreise gesetzlich zu deckeln. So lange es nicht so weit ist, mag "zu teuer" gelegentlich ein gutes Argument sein, nicht zu kaufen. Schließlich geht es um Steuergeld. „Kein Bedarf“ hingegen ist in München kein Argument mehr. Dafür ist die Lage zu ernst. Bitte noch mal nachdenken, liebe Politiker! Und versuchen, doch noch an das Gelände ranzukommen.