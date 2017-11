AZ-Kommentar Horst Seehofer in Berlin: Vielleicht gefällt’s ihm

Die CSU wäre klug beraten, in den derzeitigen bundespolitischen Wirren das Personal nicht überhastet zu wechseln. Ein neuer CSU-Chef – egal, wie er hieße – wäre in Koalitionsgesprächen – egal, mit wem – in einer schwächeren Verhandlungsposition als Seehofer dies als amtierender bayerischer Ministerpräsident ist. Wer weiß: Vielleicht gefällt es Seehofer in Berlin, und er bleibt da – als Bundesminister in der nächsten Regierung.