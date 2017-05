AZ-Kommentar Halbzeit-Bilanz in München: Die Harmlos-Grünen

Treffen sich zwei Grüne im Bundestag. Sagt der eine: "Und, was machst du so im November?" Solche Witze kursieren derzeit in Berlin. Schwer zu glauben: Die einstige Fast-Volkspartei könnte im Herbst aus dem Bundestag fallen. Immerhin: Vor dem Absturz in die totale Bedeutungslosigkeit stehen die Grünen in München nicht. Und doch sind sie im Rathaus sehr, sehr brav geworden. Und schwächer.