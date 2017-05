Löwen-Trainer vor Abstiegsshowdown Pereira: "Die Kritik aus München trifft mich nicht!"

In der Abgeschiedenheit von Bad Wörishofen bündelt der TSV 1860 seine Kräfte. Vor dem Abstiegsshowdown am Sonntag beim 1. FC Heidenheim spricht Trainer Vitor Pereira in der Löwenrunde über kritische Stimmen aus Giesing, den Druck durch Investor Hasan Ismaik und seine Arbeit in dieser Situation.