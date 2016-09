In einer bislang nicht gekannten Deutlichkeit prangert die Bundesregierung den sich verfestigenden Fremdenhass und Rassismus in den neuen Ländern an und nennt ihn eine ernste Bedrohung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. Es ist eine fast schon selbstzerstörerische Einstellung: Gerade die neuen Länder, die von der Abwanderung und der Überalterung besonders betroffen sind und deren Wirtschaft wegen des Fachkräftemangels nicht so stark wächst, wie sie könnte, würde von der Zuwanderung besonders profitieren. Doch die offen zur Schau gestellte Ausländerfeindlichkeit verhindert dies und sorgt dafür, dass die Wirtschaft weiter abgehängt wird – ein Teufelskreis, der neuen Frust zur Folge hat.