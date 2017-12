AZ-Kommentar Förderung des Radverkehrs: Ranklotzen!

Hören wir kurz mal in den Verkehrsfunk: In der Sonnenstraße Stau, auf der Stammstrecke die alltägliche Störung – und die U-Bahn? Die fährt zwar ganz normal, aber Himmelherrgott, was ist das in der U3 wieder für ein fürchterliches Gedränge! Man muss sich wundern, dass nicht längst alle Münchner aufs Radl umgestiegen sind. Gut, jetzt im Winter ist es auf dem Sattel ein bisschen arg frisch. In einer dichter werden Stadt ist das Fahrrad aber das letzte Verkehrsmittel, mit dem man halbwegs stressfrei durch die City kommt.