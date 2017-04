AZ-Kommentar Es wird gespielt

Die Anschläge in Paris um das DFB-Länderspiel, die Partie in Hannover, die nach Hinweisen auf einen geplanten Anschlag abgesagt wird, jetzt Dortmund: Dass Terroristen Sportveranstaltungen zur Zielscheibe machen, kennt man in München spätestens seit 1972. Die Frage nach einer passenden Antwort darauf ist nicht leichter geworden. "The games must go on!", hieß es damals. Ein Signal: Wir lassen uns nicht unterkriegen.