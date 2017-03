AZ-Kommentar Erdogans Nazi-Entgleisung: Bitte cool bleiben!

So widerwärtig die Nazi-Anwürfe des türkischen Präsidenten auch sind, so durchschaubar ist zugleich, was er damit bezweckt. Erdogan will provozieren und die Bundesregierung zu Kurzschlusshandlungen verleiten: zu einem Tourismus-Boykott, zu Einreise- oder Auftrittsverboten. Denn schon Drohungen in diese Richtung nutzen dem Despoten vom Bosporus mehr, als sie ihm schaden.