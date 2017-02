AZ-Kommentar Elisabethmarkt-Pläne: Zuhören, bitte!

Dass die Stadt dem Protest von mehr als 20.000 Bürgern gegen den Abriss des Elisabethmarkts so wenig Aufmerksamkeit schenkt, ist inakzeptabel – zumal die Anwohner die möglichen Konsequenzen tagtäglich vor Augen haben. Die Standl am Elisabethmarkt sind in die Jahre gekommen, entsprechen nicht mehr den modernen Anforderungen, müssen saniert werden, sagt das Kommunalreferat – und hat recht damit.