AZ-Kommentar Edmund Stoiber: Er wäre die Heynckes-Lösung für die CSU

Ob das am "C" im Parteinamen liegt? Befriedung tut also Not. In diesem Zusammenhang könnte die CSU sich ein Beispiel am FC Bayern München nehmen. Der FCB hat sein Schicksal bekanntlich in die Hände von Jupp Heynckes (72) gelegt und fährt seither gut damit. Wer aber könnte der Jupp Heynckes der CSU sein?