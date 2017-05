AZ-Kommentar Donald Trump: Planlos im Weißen Haus

Lügen und Verrat, Rüpelhaftigkeit und Skrupellosigkeit. So dreist, so undiplomatisch, so brutal und so gefährlich wie Donald Trump ist noch kein US-Präsident der Geschichte in sein Amt gepoltert. Da ist die jüngste Affäre um von ihm persönlich an Russland weitergegebene Geheimdienstinformationen nur die vorerst letzte Episode in einer Reihe von Skandalen. Und sie ist ein weiterer Beleg dafür, dass der Geschäftsmann Trump einfach keine Ahnung hat vom "Business Präsident". In diesem Fall aber ist es noch schlimmer: Donald Trump ist zu einem veritablen Sicherheitsrisiko geworden.