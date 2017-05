AZ-Kommentar Dirndl-Bierfuizl-Streit: Ein verschenktes Tor

Bedienungen sind Herrscherinnen

Die nun mal fragt, was es sein darf. Würde da irgendein Hallodri tatsächlich eine unpassende Antwort geben und nicht nur bestellen, hätte ihm die Dirndlträgerin sicher schneller in die Haferlschuhe geholfen, als er um "no a Maß!" bitten kann. Danke, "Emma", für all euer Engagement! Schade ist in diesem Fall aber, dass ihr die Werbung einfach nur als "mega out" bewertet, ohne auf die Stärken der Frauen, gerade der bayerischen Bedienungen, deren Arbeit erwiesenermaßen ein echter Knochenjob ist, hinzuweisen. Ein verschenktes Tor.