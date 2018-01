AZ-Kommentar Des Kapitalismus hässliche Fratze: Wie der Fußball vor die Hunde geht

Man sollte meinen, dass ein Verein, der den Spieler noch mehrere Jahre rechtsgültig unter Vertrag hat, am längeren Hebel sitzt. Tatsächlich wäre es für Dortmund natürlich auch überhaupt kein Problem, an Aubameyang ein Exempel zu statuieren und den Spieler zur Erfüllung seines Vertrages zu zwingen. Denn wenn der Verein einem Wechsel nicht zustimmt, ist "Auba" nahezu unweigerlich in der Pflicht, für den Rest der Saison oder darüber hinaus Spitzenleistungen abzuliefern. Sollte der Gabuner stattdessen mit Arbeitsverweigerung glänzen, ginge sein Marktwert blitzschnell in den Keller und er könnte sich künftige Engagements bei den Krösussen der Geldliga dauerhaft abschminken.

Stattdessen wird Borussia Dortmund wohl erneut einknicken und aller Welt signalisieren, dass man zwar in der Lage ist, Spieler großzumachen, sie hinterher aber nicht halten kann. Die Bundesliga verkommt damit zur Talentschmiede, der die künftigen Topstars weggekauft werden. De Bruyne, Dembelé, Sané, Modeste, Can, Gündogan, ter Stegen, Kroos, Rüdiger: Die Liste der Bundesliga-Talente, die die Liga nicht halten konnte, ist lang. Und sie wird noch länger werden, denn Geld regiert die Welt. Und die Bundesliga zeigt gerade deutlich, dass sie sich dieser Regel (teilweise völlig ohne Not) beinahe wehrlos unterwirft.

Vergewaltiger als Starspieler? Kein Problem!

Das krasseste und zugleich krankeste Beispiel für die unerträgliche Kommerzalisierung des Fußballs liefert aber dieser Tage die türkische Süper Lig: Dort hat Sivasspor Anfang der Woche die Verpflichtung des brasilianischen Fußball-Nationalspielers Robinho bekanntgegeben. Dass Robinho im November 2017 von einem italienischen Gericht wegen Gruppenvergewaltigung zu einer Haftstrafe von neun Jahren verurteilt worden war, scheint keine Rolle zu spielen. Robinho, der die Vorwürfe bestreitet und gegen das Urteil Berufung eingelegt hat, flüchtet vor der italienischen Haftstrafe in die Türkei und kann dort sogar noch Millionen verdienen.

Sivasspor-Präsident Mecnun Otyakmaz kommentierte dies bei der Vertragsunterzeichnung lakonisch: "Dieser Transfer setzt den türkischen Fußball in das Blickfeld der gesamten Fußball-Welt." Von schlechtem Gewissen keine Spur. Und als sei das noch nicht schlimm genug, gibt es auch von der UEFA bislang keinerlei Reaktion. Ein Verbandsmitglied beschäftigt einen verurteilten Vergewaltiger, schützt ihn damit nebenbei vor einer Auslieferung nach Italien und muss dafür keinerlei Konsequenzen fürchten: Verheerender kann man nicht klarmachen, dass im Fußball nur noch der Profit zählt.

Der Sport ist zu einer Hure verkommen, die für Geld alles macht – außer sich mit so etwas lächerlichem wie Moral zu beschäftigen.