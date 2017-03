AZ-Kommentar Bundestagswahlkampf: Es wird eng

Sollte ihm das gelingen, dürfte es tatsächlich eng werden für die Kanzlerin. Zumal vor der Bundestagswahl noch Landtagswahlen im Saarland (kommenden Sonntag), in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen (beide im Mai) anstehen, die den Schulz-Zug befeuern und ihn am Ende bis ins Kanzleramt führen könnten. Laut Umfragen liegt die CDU der saarländischen Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer nur noch knapp vor der SPD. Und in NRW hat die SPD von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft derzeit ein sattes Polster gegenüber der CDU von Armin Laschet.