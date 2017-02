AZ-Kommentar Boni und Manager-Gehälter: Gesetz gegen Gier

Wenn der Chef eines Dax-Konzerns in Deutschland fast 100 Mal so viel verdient wie ein einfacher Angestellter des Unternehmens, dann läuft etwas schief im Land – vor allem aber in den wenig verantwortungsvollen Aufsichtsräten. Denn sie haben es in den vergangenen Jahren versäumt, die viel zu üppigen und unverhältnismäßigen Manager-Einkommen zu kürzen.