AZ-Kommentar Bierpreis-Streit: Schmid vor dem Etappensieg

Die Wiesn-Bierprobe kommt erst noch. Die Wiesn-Machtprobe ist bereits gelaufen. Zugunsten von Wirtschaftsreferent und Bürgermeister Josef Schmid. Der will am Mittwoch seine Pläne zur Bierpreisbremse und zur Umsatzpacht beim Treffen mit den Beteiligten durchbringen – und befindet sich unverhofft in einer komfortablen Situation: Sein härtester Widersacher, Wirtesprecher Toni Roiderer, hat sich bei ihm öffentlich entschuldigt für die Attacken, die am Dienstag exklusiv in der Abendzeitung standen.