AZ-Meinung Afghanistan-Abschiebungen: In einem sicheren Land

Weil sich die Gefahrenlage ständig ändert, lässt sich keine Unterscheidung von "sicheren" und "unsicheren" Gebieten in Afghanistan vornehmen, darauf weist das Flüchtlingshilfswerk UNHCR in seinem jüngsten Bericht explizit hin. Bei CDU und CSU glaubt man dennoch an die Existenz von Regionen, in die es sich risikolos abschieben lässt – zum Beispiel in Teile der Hauptstadt Kabul.