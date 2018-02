Meine Tochter Romy steht in gehockter Haltung auf der Lehne des Sofas, einen alten Abfahrtshelm von mir auf dem Kopf und starrt mit Tunnelblick herab auf den vor ihr etwas tiefer stehenden Glastisch mit den schönen Keramikschalen. Mein Sohn liegt neben diesem Indoor-Schanzenareal auf dem Boden und winkt just in dem Moment seine Schwester zum Sprung ab, als ich diesen Durchgang in Ansehung der Dinge, die auf dem Tisch stehen und die in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, wenn Romy an der Sofakante – sprich am Schanzentisch- den Absprung nicht exakt schafft, mit einem klaren Kommando zu verhindern suche.