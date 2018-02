Hirscher als Zwölfter der Abfahrt hatte vor allem im zweiten Slalom-Lauf die schwierigsten Bedingungen, als seitliche Windböen den Hang in ein Meer aus Schneewellen verwandelten. Eine unangenehme Situation für den Slalomfahrer, weil kleinere Rippen im Parcour nicht mehr gesehen werden können. Aber Hirscher zeigte, was ihn in die Position des weltbesten Skiathleten gebracht hat: seine Mentalität.