In der dritten Runde stellten die deutschen Athleten die Führenden und setzten sich an die Spitze. Spätestens jetzt wusste der geneigte Zuschauer, was die Stunde geschlagen hatte. Alles sah bis zum letzten Anstieg sehr kontrolliert aus, aber dann kam das, was wir in Pyeon Chang schon einmal gesehen hatten, die ultimative Attacke von Eric Frenzel am letzten Anstieg. Nur diesmal konnten Riessle und Rydzek gegenhalten. Frenzel konnte sich nicht absetzen. Die drei deutschen Athleten sprinteten Kopf an Kopf auf die Ziellinie zu, einmal kamen sie sich n gefährlich nahe, ein kurzes Straucheln-dann schossen sie hintereinander ins Ziel. Dieser Erfolg macht unsere Jungs zum Topfavoriten im Teamwettbewerb.

Alle News zu Olympia finden Sie hier