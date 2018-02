Keine ist so cool wie Jocelyne Lamourex-Davidson. Die US-Eishockey-Spielerin lief im Penaltyschießen gegen die kanadische Torfrau an. Nach der regulären Spielzeit trennten sich die Eishockeygiganten USA und Kanada unentschieden 2:2. Selbst das Shootout ging in die Verlängerung und in der Eishalle hätte man Stecknadeln fallen hören können. Dann kam der Auftritt von Jocelyne Lamourex-Davidson. Äußerlich vollkommen relaxed lief sie mit dem Puck am Schläger auf das kanadische Tor zu, kippte das Schlägerblatt so, dass die kanadische Torfrau mit einem Chip in die linke obere Torecke rechnen musste, wendete sowohl Schläger als auch Körper sekundenschnell, um die Torfrau zu umfahren und in Ruhe ins Tor zu schlenzen. Die folgende Kanadierin versiebte ihren Penalty und machte so die US-Girls zum Olympiasieger.