AZ-Kolumne von Martina Ertl-Renz "Brauchen Frauen, die aus ihren Komfortzonen herauskommen"

Es soll mit einem Coup der Alpinen bei den olympischen Spielen einfach nicht klappen und das ist für das Team ausgesprochen schade - bei den Herren haben die Speed-Fahrer im Grunde die guten Weltcupleistungen bestätigt und nur nicht das Quäntchen Glück gehabt, das man an olympischen Tagen einfach braucht, die Technik-Fahrer erlebten ein Desaster und die deutschen Damen mit unserer Vorzeigefrau hatten auch wenig Fortune.

Man wir jetzt schon sagen dürfen, dass im deutschen Ski-Alpin-Rennsport die richtigen Wege eingeschlagen worden sind, dass man aber im Hinblick auf andere Nationen weiter hart arbeiten muss, um Abstände zu verringern. Das gilt vor allem für die Damen. Die Phase, in der Deutschland über lange Zeiten mehrere Siegfahrerinnen hatte, ist vorbei und wenn dann der einzige Trumpf - in persona Viktoria Rebensburg - nicht sticht, dann wird es eng. Die Trainer in Deutschland geben eine gute Richtung vor, doch wir brauchen die Frauen, die aus ihren Komfortzonen herauskommen und an ihre Leistungsgrenzen gehen wollen. Wir brauchen an den Hängen wieder eine andere Mentalität.

Wir stehen sozusagen am Fuße des Olymp und sollten die nächsten vier Jahre bis Peking nutzen, um an diesen Dingen zu arbeiten. Solche Athleten wie Hirscher taugen dabei als echtes Vorbild in allen Belangen. Sie stehen auf dem Olymp, da sollten wir hin wollen.

Herzlichst,

Martina Ertl-Renz

