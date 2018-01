AZ-Kolumne Viktoria Rebensburg und Olympia: Gedankenspiele von Martina Ertl-Renz

Die zentrale Frage, auf die ich hinaus will, ist, ob für Viktoria eine Pause vom Weltcup geboten ist, in der man in den Disziplinen, in den man in Pyeongchang an den Start geht, Trainingsschichten fährt und wenn ja, wann man dies exakt tun sollte.

Der Blick auf den Rennkalender wird Viktoria grundsätzlich gefallen. Es stehen an den nächsten beiden Weltcupwochenenden in Bad Kleinkirchheim und Cortina d'Ampezzo mit Super-G und Abfahrt vier Speed-Rennen auf dem Programm, um dann zwei Riesenslalom-Wettbewerbe zu fahren. Eine Frage könnte also lauten. Fährt man die Speed-Disziplinen nun mit, um sich mit vermeintlichen Erfolgen Selbstbewusstsein für den Riesenslalom zu holen oder setzt man eine Trainingspause jetzt, um die Abläufe im Riesenslalom zu optimieren und für die Disziplin in Südkorea gerüstet zu sein, in der der Kampf von Viktoria um olympisches Gold mit Mikaela Shiffrin am unmittelbarsten und am härtesten sein wird, nämlich im Riesenslalom.

Ich bin auf die Antwort gespannt.

Herzlichst,

Ihre Martina Ertl-Renz

