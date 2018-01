AZ-Kolumne Martina Ertl-Renz über Mikaela Shiffrin : "Ein amerikanischer Traum"

In diesem Winter hat Mikaela Shiffrin genau diesen Schritt vollzogen und wer die Hintergründe kennt, für den ist es kein Zufall, dass dies eben in der olympischen Saison passiert. Bei ihrer vierten Weltcup-Abfahrt überhaupt in Lake Louise einen Sieg einzufahren, hat die Konkurrenz paralysiert. Der jetzige Slalom-Sieg in Zagreb vom Mikaela wird zur Kenntnis genommen wie ein Sonnenaufgang, die Diskussionen betreffen die Plätze hinter der Siegerin.

Fragt man den Mann, der immer einen Schritt hinter ist, bekommt man das Bild einer perfekten Athletin gezeichnet: sehr konzentriert, physisch und psychisch fit, sehr ehrgeizig, athletisch, nervenstark. Meine Ergänzung aus der Beobachtung heraus lautet: vielseitig und mit Spaß bei den Dingen, die sie tut.

In Südkorea wird sie sich genau anschauen, insbesondere nach den Trainings, in welcher Disziplin sie eine Medaillenchance hat. Sieht sie die, wird sie an den Start gehen. Es gibt ein Bild von Mark Spitz, dem Weltklasseschwimmer mit all seinen Medaillen. Im März könnte es ein solches Bild von Mikaela Shiffrin geben; für mich wäre das keine Überraschung, sondern ein amerikanischer Traum.

