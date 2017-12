AZ-Jahresrückblick Karten-Chaos und fliegende Ameisen: Die Sport-Kuriositäten 2017

Karten-Chaos im Confed-Cup

Die Partie Deutschland gegen Kamerun beim Confed-Cup in Russland ist ein Vorbote der aktuellen Aufregungen um den Video-Beweis in der Bundesliga. Erst verwarnt Schiedsrichter Wilmar Rodan den falschen Spieler Kameruns nach einem Foul an Emre Can. Nach Protesten der Spieler fordert der Referee den Videobeweis an und wandelt zur Verwunderung aller die Gelbe in eine Rote Karte um – allerdings immer noch gegen den unbeteiligten Spieler. Diese Fehlentscheidung sorgt für noch mehr Unruhe, so dass der Video-Schiedsrichter erneut eingreift. Daraufhin stellt Rodan den wahren Sünder vom Platz. Allerdings ist Rot für das Allerweltsfoul viel zu hart.