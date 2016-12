Natürlich hat auch die AZ wieder den Finger am Abzug gehabt, beim Käfer, beim Kuffler, im Schottenhamel – überall wo die Reichen und Wichtigen und die, die es gern wären, mit dem einfachen Volke unter einem Dach den menschlichen Urbedürfnissen nachgehen. Denn das ist es, was die Wiesn so besonders macht. So wollen wir es sehen. Und deshalb haben wir in diesem Jahresrückblick nochmal die schönsten, verrücktesten und lustigsten Promi-Schnappschüsse vom Oktoberfest 2016 zusammengestellt und fragen uns, ob es nun gut oder schlecht ist, dass es noch ein dreiviertel Jahr hin ist, bis der Wahnsinn wieder losgeht.