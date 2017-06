Die diesjährige Tour startet ja in Düsseldorf, denken Sie, dass in absehbarer Zeit in Deutschland wieder ein Radsport-Boom ausgelöst wird?

Nein. Dafür bräuchte es einen, der bei der Tour für Furore sorgt, der die Menschen elektrisiert, ein Jahrhundert-Talent, wie es eben Jan Ullrich war. Das sehe ich aber nicht. Auch ein Tony Martin, ein André Greipel kommen bei den Leuten trotz aller Erfolge nicht groß an – Marcel Kittel hat es von der Persönlichkeit drauf, aber zum Boom reicht es auch nicht. Deutschland ist keine Radsport-Nation, da braucht es Helden. Die sind rar. Frankreich ist eine große Radsport-Nation. Aber wissen Sie, wer der letzte Franzose war, der die Tour gewinnen konnte?

Hinault oder Laurent Fignon?

Hinault! Das war 1985, also vor über 30 Jahren!

Sie sprachen Ullrich an, der vor 20 Jahren als einziger Deutscher die Tour gewinnen konnte, aber nicht zur Tour-Feier eingeladen wurde...

Ich finde es eine Schande, wie mit ihm umgegangen wird. Er hat so viel für den Radsport in Deutschland getan. Klar, er hat den Fehler gemacht, nie offen und ehrlich über seine Doping-Vergangenheit zu sprechen, anders als etwa Erik Zabel, also trägt Ullrich auch selbst Schuld dran. Aber nach so vielen Jahren muss mal Schluss sein.

"Sie haben mich nicht eingeladen – das ist armselig"

Kann Deutschland mit seinen Helden nicht umgehen? Siehe Ullrich, siehe Lothar Matthäus, siehe Boris Becker?

Neid ist in anderen Ländern nicht anders. Marco Pantani wurde in Italien solange angegangen, bis er Depressionen bekam. Man sollte nie vergessen, dass es sich um Menschen handelt. Aber manche sind wirklich selber schuld. Wenn ich sehe, wie Boris Becker in jede Fernsehsendung geht und sich dort lächerlich macht, muss er sich auch nicht wundern.

Wurden Sie vom Radsportverband BDR zum Tour-Start in Düsseldorf eingeladen?

Nein. Und auch das ist armselig vom BDR. Wenn man sich große Tennis-Turniere ansieht, werden da immer die großen Legenden oder ehemaligen Sieger eingeladen, aber hier kam gar nichts. Auch okay.

Ihr Sohn Björn ist nicht bei der Tour dabei.

Ja, er ist sehr frustriert. Aber er ist jetzt in einem drittklassigen Team aus Katar gefangen. Da funktioniert gar nichts. Er hat versucht, aus dem Vertrag rauszukommen, aber das ist nicht leicht. Er weiß, dass er sich in einer Sackgasse befindet. Ich kann mir gut vorstellen, wenn er da nicht bald rauskommt, dass er sagt: Das war’s, das macht keinen Sinn.

Zuletzt gab es schreckliche Unfälle großer Sportler im Straßenverkehr. Giro-Sieger Michele Scarponi, Motorrad-Ass Nicky Hayden und Triathletin Julia Viellehner fanden bei Zusammenstößen den Tod.

Was auf den Straßen heute abgeht, kann einem Angst machen. Die Rücksichtslosigkeit nimmt zu. Bei manchen Autofahrern hat man das Gefühl, die nehmen in Kauf, dass die Radfahrer in lebensbedrohliche Situationen geraten. Wenn ich eine große Radtour fahre, gibt’s immer zwei, drei Situationen, wo ich nachher sage: Wenn ich nicht voll gebremst hätte, wär’s das für mich gewesen.

Zehn Jahre nach dem Tour-de-France-Ausstieg zeigt die ARD so viele TV-Bilder wie noch nie. Zur Rekord-Berichterstattung gehören neben den meist 80 Minuten langen Sendungen im Ersten die mehrstündigen Übertragungen beim Digitalprogramm One und im Internet (sportschau.de).

