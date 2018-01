Gebhart arbeitet an den Zweikämpfen

Im Januar geht es für ihn darum, wieder an die Belastung und an Zweikämpfe heran geführt zu werden. Just zu jener Zeit, wenn es auf dem Transfermarkt heiß hergeht. Nicht selten bekommen Profis unvermittelt Angebote von Klubs, die dringend erschwingliche Problemlöser suchen.