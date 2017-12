Welchen Eindruck machen die Bayern aktuell auf Sie? In der Bundesliga gab es zuletzt drei 1:0-Siege in Folge, es war – wenn man ehrlich ist – auch ein bisschen Glück dabei.

Die Bayern wirken ein bisschen müde, einige Spieler scheinen die Winterpause herbeizusehnen. Aber die Mannschaft ist eben immer noch in der Lage, die Ergebnisse zu erzielen. Das haben die letzten drei Spiele gezeigt – und das ist ein Qualitätsmerkmal. Seit Jupp Heynckes die Bayern übernommen hat, geht es deutlich bergauf. Er hat diese Siegermentalität zurückgebracht.

Spannend ist die Frage, wen Jupp Heynckes in der Innenverteidigung der Bayern aufbietet: Mit Mats Hummels, Jérôme Boateng und Niklas Süle gibt es gleich drei Kandidaten für zwei Positionen. Was sagen Sie als früherer Abwehrspieler zu diesem Konkurrenzkampf?

Niklas Süle hat es bislang sehr gut gemacht bei den Bayern, er ist auf wirklich viele Einsätze gekommen in dieser Hinrunde. Das lag sicher auch daran, dass Jérôme Boateng noch nicht ganz fit war. Aber von Süle bin ich wirklich angetan, er hat gezeigt, dass er sowohl mit Boateng als auch mit Hummels spielen kann. Wenn alle fit sind, wird Trainer Heynckes trotzdem Hummels und Boateng von Anfang an bringen. Javi Martínez davor im defensiven Mittelfeld, auf seiner besten Position – da muss man dann erstmal durchkommen.

