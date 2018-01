Wagen Sie einen Blick in die Zukunft, bitte. Wird es mit diesen #Me-Too-Fällen jetzt noch endlos weitergehen?

Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall. Die Menschen sind jetzt so sensibilisiert. Wenn etwas herauskommt, sind die Täter heute praktisch erledigt. Außerdem denke ich, dass in Deutschland nicht so viele Fälle öffentlich werden wie in den Vereinigten Staaten oder in Großbritannien. Es sind immer die prüdesten Gesellschaften, die sich am meisten aufregen.