AZ-Interview Wie Joachim Herrmann das Land sicherer machen will

Es gibt auch in Bayern Gefährder mit islamistischen Hintergrund. Ist die Polizei in der Lage, diese so zu beobachten, dass sie so etwas nicht anstellen können?

Wir unternehmen alles, erkannte Gefährder bestmöglich zu überwachen. In Bayern haben wir es mit etwa 40 Personen zu tun, die als islamistische Gefährder gelten. Sie rund um die Uhr zu bewachen ist extrem aufwendig. Eine echte Vollüberwachung ist mit einem immensen Personalaufwand verbunden. Um eine Person wirklich lückenlos zu überwachen, brauchen Sie sicher 20 bis 30 Leute. Sie dürfen das nach der Rechtsprechung nicht unbegrenzt lange tun, weil Sie damit in die Privatsphäre von Menschen eingreifen. Das kann ein echtes Problem sein.