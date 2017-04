Glauben Sie, dass die Bayern das Aus bis Mittwoch überwunden haben?

Am Samstag gegen Mainz haben sie keine Mittel gefunden. Das Ausscheiden steckt noch in den Köpfen drin. Einige Spieler waren vor den Partien gegen Real besser in Form als jetzt. Die Bayern wirken verunsichert.

Und nun kommen die Dortmunder, die sich mit dem 3:2-Erfolg in Gladbach Selbstvertrauen geholt haben und endlich mal wieder einen Titel gewinnen wollen.

Es wird sicher nicht einfach für Bayern, weil der BVB besonders heiß ist auf den Pokal. Seit 2012 gab es jetzt schon keinen Titel mehr, die Motivation wird hoch sein. Speziell bei einem Spieler wie Marco Reus, der ja noch nie einen wichtigen Titel gewonnen hat. Dortmund hat in Gladbach gut gespielt, sehr sicher. Die Mannschaft wirkt selbstbewusst und scheint den Bus-Anschlag gut verarbeitet zu haben.

Den Bayern scheint aktuell die Frische zu fehlen. Ist ein Problem, dass sich die Ersatzspieler wie Douglas Costa nicht aufdrängen und die Stammkräfte entlasten?

Ich habe Costa zuletzt in Leverkusen gesehen, er ist nicht mehr der Spieler, der er in seiner Anfangszeit beim FC Bayern war. Mir gefällt auch nicht, wie er sich zuletzt in Interviews geäußert hat, dass er möglicherweise wechseln will. Das ist nicht gut für ihn und das ist auch nicht Bayern München. Ich denke, dass ihm der Klub keine Steine in den Weg legen wird, wenn man im Sommer Ersatz findet.

Als Ersatz und Verstärkung für die Offensive wird bereits Alexis Sanchez vom FC Arsenal gehandelt. Wäre er ein guter Transfer für die Bayern? Sanchez ist ein Spieler von großer Klasse, er würde den Bayern auf jeden Fall gut tun. Sein großer Vorteil ist, dass er im Sturmzentrum und auf den Flügeln spielen kann. Er wäre also eine Alternative für Franck Ribéry und Arjen Robben, und er könnte Lewandowski als Neuner ersetzen, wenn der mal aussetzt.

