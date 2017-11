Klein: "Klar wünscht man sich Konstanz"

Wie gut ist Ihr Französisch?

Ich hatte Französisch in der Schule, das kommt dann recht schnell wieder. Bei Domi war es schwieriger: Der hat bei Null angefangen, was für ihn schon eine Umstellung war, weil er so ein kommunikativer Typ ist. Unser Sohn lernt es am schnellsten – die gehen hier schon mit drei in die Schule.

Wie oft sind Sie noch in der Heimat Oberschleißheim? Spielen Bruder und Schwester noch für den TSV?

Sie sind jetzt beide als Trainer eingestiegen. Und da es einen Direktflug München-Nantes gibt, bin ich in der Tat öfter mal daheim, auch weil unser Sohn gern bei seinen Cousins ist. Nun geht es zunächst nach Leipzig.

Wie ist Ihr Gefühl vor der WM?

Bei Großereignissen tut sich die Mannschaft ja schwer: Platz sieben bei der WM 2009, den letzten Titel gab es 1993. Unsere Stärke ist, dass wir jeden schlagen können, dass wir Potenzial haben, uns aber der Faktor Konstanz in jedem Turnier zum Verhängnis wird. Jetzt haben wir mit Michael Biegler aber einen sehr erfahrenen Trainer, der auch das Drumherum perfektioniert, damit uns nichts ablenkt.

Dummerweise verlässt der Coach das Team nach der WM, um Leipzigs Männer-Team zu trainieren. Ihm folgt Henk Groener, derzeit Nationalcoach der Niederländerinnen. Er wird der sechste Trainer in neun Jahren – kein Wunder, dass es an Konstanz mangelt.

Absolut. Klar wünscht man sich da Konstanz, andererseits bin ich auch Betriebswirtin und weiß, was es für einen guten Trainer bedeutet, einen Job bei einem Männer-Bundesligisten anzunehmen. Es ist natürlich zu wünschen, dass da jetzt jemand kommt, der längerfristig arbeitet, den Frauenhandball in Deutschland prägen und auf den richtigen Weg bringen will.

Klein: "Menschlich eine sehr intakte Mannschaft"

Da kommt die Heim-WM ja gerade recht. Andererseits bringt sie auch jede Menge Druck.

Wir machen Leistungssport, und das bedeutet jeden Tag Druck – wie in jedem anderen Beruf auch. Insofern können wir damit umgehen. Es geht immer um den nächsten Schritt. Der Coach setzt uns Aufgaben, und wenn wir die erfüllen, gewinnen wir. Dann ergibt sich ein Flow – oder eben nicht. Insofern empfinde ich keinen Druck, sondern Vorfreude. Wir werden in großen, hoffentlich vollen Hallen spielen. Bei der Vorbereitung im Sommer haben wir mal in Hamburg gespielt, damit man nicht zum ersten Mal vor 10.000 Leuten einläuft – ein geiles Gefühl!

Am Freitag (18:45 Uhr, Sport 1) geht es zum Auftakt gegen Kamerun. Irgendeine Ahnung, wie die Handball spielen?

Gar nicht. Ich habe allerdings eine französische Mitspielerin, die aus Kamerun stammt und deren Oma da noch lebt. Insofern weiß ich jetzt ein bisschen was über das Land.

Was trauen Sie Ihrem Team zu?

Menschlich ist es auf jeden Fall eine sehr intakte Mannschaft, was bei 20 Frauen nicht selbstverständlich ist. Wir werden dafür sorgen, dass wir auch außerhalb des Feldes eine schöne Zeit verbringen. Aber wenn Anpfiff ist, zählt nur noch Handball.

