Wobei Sie immer betonen, wie eng es gerade im Riesenslalom zugeht.

Es gibt in der Tat viele Podiumskandidatinnen. Es war heuer im Riesenslalom immer ein ziemlicher Fight, teilweise richtig eng. Es ist einfach die Disziplin mit der größten Leistungsdichte. Die ersten Sieben fahren auf ziemlich gleichem Niveau. Da kann wirklich alles passieren.

Wie sehr liegen Ihnen die Strecken in Pyeongchang?

Wir hatten vor einem Jahr einen Testwettkampf auf der Speed-Strecke. Die ist sehr schön, viele langgezogene Kurven, sehr breit, mit vielen Wellen und vielen Sprüngen, nicht gerade die allerschwierigste Abfahrt. Aber es kommt natürlich darauf an, wie sie die jetzt präparieren. Die Riesenslalom-Strecke bin ich nur einmal nachmittags runtergerutscht, mit 50 anderen Touristen – schwer einzuschätzen.

Was ist Ihre erste Erinnerung an Olympia? Gab’s einen Helden oder eine Heldin, der Sie vor dem Fernseher die Daumen gedrückt haben?

Ich glaube, das war 1998 in Nagano: Katja Seizinger! Das war schon extrem beeindruckend, was die damals für Leistungen gebracht hat, richtig schön zum Zuschauen. Und gab’s da nicht auch den deutschen Dreifach-Sieg in der Kombination der Damen? Das hab’ ich noch im Kopf.

Wo hängen oder liegen Ihre ganzen Olympia-Medaillen? Die Goldene aus Vancouver und die Bronzene aus Sotschi?

Die liegen bei mir daheim im Wohnzimmer auf der Fensterbank, zusammen mit den zwei Kugeln für den Gesamtsieg im Riesenslalom-Weltcup.

Reden wir noch kurz über die Politik: Hat Sie das ewige Hin und Her zwischen Nord- und Südkorea belastet?

Nicht wirklich. Positiv ist ja, dass sich Nordkorea nun entschlossen hat, eine Olympia-Mannschaft nach Pyeongchang zu senden – das zu lesen, hat mich extrem gefreut. Ich glaube, dass das drüben schon alles wie geplant funktionieren wird.

Lesen Sie auch: Botschaft des Friedens - Olympisches Feuer brennt